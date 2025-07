Uma pesquisa sobre o futuro do trabalho lançada recentemente revelou uma perspectiva pragmática da Geração Z em relação a sua atividade profissional, desafiando conceitos tradicionais de ascensão social e de sucesso. A reportagem conversou com Cintia Gonçalves, fundadora da consultoria estratégica wiz&watcher e sócia da Suno United Creators, que liderou a "Should I Stay or Should I Go? Paradoxos e Referências da Gen Z sobre Liderança". (Leia reportagem completa)