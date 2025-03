O Inter encerrou seu jejum de títulos ao conquistar o Gauchão 2025 no último domingo (16) em pleno Beira-Rio. No entanto, a segunda-feira trouxe o sorteio da Libertadores e definiu o restante da temporada do Colorado. Confere aí o debate e a projeção do pessoal do Sem Filtro sobre os próximos meses do Clube do Povo!