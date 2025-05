Neste final de semana, Inter e Grêmio entram em campo pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor recebe o Bragantino na Arena, enquanto o Colorado vai até o Rio enfrentar o Botafogo. Sob o comando de Marco Aurélio Souza, o Sem Filtro conta com a participação de Diogo Olivier, da colorada Nani Chemello e da gremista Queki Rodrigues para debater as últimas notícias da dupla Gre-Nal e do futebol gaúcho.