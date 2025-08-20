A nevasca histórica de 1965 no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul viveu uma nevasca histórica em 1965. As temperaturas caíram e nevou em municípios da Serra, Norte e Noroeste. O fenômeno encantou e causou estragos, e o governador Ildo Meneghetti declarou que a neve e o gelo acumulado abalaram a estrutura de edifícios em Passo Fundo e danificaram casas em Palmeira das Missões, Lagoa Vermelha e Bom Jesus. Em Ciríaco, o desabamento de uma casa matou um homem que estava acamado. A nevasca atingiu até pontos onde o fenômeno é raro, como Erechim, Tupanciretã e Cruz Alta.