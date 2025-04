Logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (23), no Vaticano, o corpo do Papa Francisco foi transladado da Casa Santa Marta para a Basílica de São Pedro, onde ocorre o primeiro dia de visitação pública do velório do Pontífice. A equipe de reportagem do Grupo RBS acompanha as homenagens e o último adeus dos milhares de fiéis que circulam pela Praça São Pedro.