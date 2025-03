A indignação de CCD após a classificação do Grêmio na Copa do Brasil

O Grêmio buscava a retomada da confiança em São João del Rei, nesta quarta-feira (16), antes do Gre-Nal decisivo do Gauchão. A classificação talvez ajude com isso, mas a atuação no empate em 3 a 3 no tempo normal com o Athletic liga novos pontos de atenção. Braithwaite, João Lucas e Arezo marcaram os gols gremistas da noite. Nos pênaltis, vitória do Tricolor por 8 a 7. Mas ainda de olho na decisão do Estadual neste domingo (16), e com a necessidade de reverter a vantagem colorada de dois gols, Quinteros pode ter perdido Braithwaite com uma lesão para o jogo no Beira-Rio.