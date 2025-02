Alan Patrick foi substituído no segundo tempo do jogo contra o São Luiz, nesta quarta-feira (13), após tentar fazer um lançamento e ser desarmado por Gabriel Davis, que deu um leve toque na bola, desarmando o jogador colorado, que chutou seu pé. O capitão colorado deixou o campo com ajuda da equipe. No "Esportes ao Meio-Dia", o repórter Filipe Duarte trouxe atualizações sobre o quadro do camisa 10. Confira no trecho do programa!