O Timeline desta quinta-feira (1) recebeu Andrea Beltrão para falar sobre o monólogo Lady Tempestade, que chega em Porto Alegre neste feriado do Dia do Trabalhador, no Teatro Simões Lopes Neto. 👉 Durante a conversa com Luciano Potter, Kelly Matos e Paulo Germano, a atriz lembrou ainda de alguns dos seus papéis icônicos na TV, como o de Sueli em Tapas e Beijos, e refletiu sobre as dificuldades de fazer humor atualmente.