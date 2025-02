Assista à entrevista coletiva completa do técnico Gustavo Quinteros após a vitória do Grêmio sobre o Juventude por 2 a 1. Os gols do Grêmio foram marcados por Braithwaite e Cristian Olivera, enquanto o gol do time da serra foi de Batalla. Segundo o analista de arbitragem Diori Vasconcelos, o Tricolor teve pênalti não marcado quando vencia por 1 a 0.