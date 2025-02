Assista à entrevista coletiva completa do técnico Gustavo Quinteros após a goleada do Grêmio sobre o São Luiz, por 5 a 0. Com gols de Cristaldo (2x), Aravena, Monsalve e Braithwaite, o Tricolor está na liderança isolada do grupo A do Gauchão, com 10 pontos e 12 gols marcados.