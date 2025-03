A entrevista coletiva de Gustavo Quinteros após a classificação do Grêmio na Copa do Brasil

Já tem virado tradição para o Grêmio na temporada de 2025. Pela terceira vez no ano, o Tricolor precisou dos pênaltis para avançar para a próxima fase da Copa do Brasil — já havia passado pela mesma situação no Gauchão contra Juventude e São Raimundo-RR no torneio mata-mata. Mesmo com um a menos, o time de Gustavo Quinteros esteve por duas vezes na frente do marcador. No entanto, um gol contra de João Lucas levou a partida para as penalidades. Com mais uma atuação abaixo da equipe, o treinador boliviano pediu paciência para a torcida e prometeu melhora no desempenho gremista.