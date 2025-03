Se a chance do octacampeonato do Grêmio é possível, é graças a mais uma prova da histórica imortalidade do Tricolor. Após levar dois gols do Juventude, um gol de bicicleta de Gustavo Martins no último lance da partida levou a decisão para os pênaltis no Alfredo Jaconi. E, nas cobranças, o time de Gustavo Quinteros levou a melhor sobre o adversário e venceu por 3 a 2 para avançar à decisão na tarde deste sábado (1º).