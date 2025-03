O Inter voltou a erguer a taça do Gauchão após o empate em 1 a 1 com o Grêmio no Beira-Rio, neste domingo (16), com gols de Valencia e Wagner Leonardo. No “Esportes ao Meio-Dia” desta segunda-feira (17), o repórter Geison Lisboa falou sobre os destaque da campanha do Inter e quais são as expectativas do time de Roger Machado para o restante da temporada. Confira no trecho do programa!