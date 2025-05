Entre ganhos e perdas, acertos e erros, o empate na Ilha do Retiro. O mistão do Inter não passou do 1 a 1 com o Sport neste domingo (25), pela 10ª rodada do Brasileirão. Entre os titulares utilizados estava Ricardo Mathias. O centroavante foi substituído após sentir lesão muscular e dificilmente jogará a partida decisiva pela Libertadores, na quarta-feira (28).