Em uma noite de pouca inspiração no ataque, o Inter superou o Maracanã por 1 a 0, em partida válida pela terceira fase Copa do Brasil. Apesar do triunfo que garante uma vantagem no mata-mata do torneio, a atuação ofensiva do Colorado deixou o técnico Roger Machado com uma pulga atrás da orelha por se tratar de um adversário de Série D.