A coletiva de Roger Machado após a vitória do Inter sobre o Ceará

O Inter venceu o Ceará por 1 a 0, neste domingo (20), em jogo da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Beira-Rio. Alan Patrick fez o gol da vitória aos 23 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, o Colorado salta quatro posições e chega ao 12º lugar, com 17 pontos. Em 14 partidas na competição, esta foi a primeira vez que o Inter venceu dois jogos de forma consecutiva. O técnico Roger Machado frisou que a equipe teve um bom primeiro tempo. Na segunda parte, teve uma queda de rendimento, como ressalta o comandante.