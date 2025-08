Inter e Fluminense concluíram a primeira etapa das oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira (30), no Beira-Rio. Os cariocas venceram o jogo de ida por 2 a 1, com gols de Everaldo. O jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil será na próxima quarta-feira (6), às 21h30min, no Maracanã. O Inter precisa vencer por dois gols de diferença para ter a classificação direta.