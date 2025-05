O sonho do Inter de conquistar o bicampeonato da Copa do Brasil segue vivo. O Colorado goleou o Maracanã por 3 a 0, no Orlando Scarpelli, e avançou para as oitavas de final da competição de mata-mata. O time de Roger Machado já havia vencido no Beira-Rio, no jogo de ida, e assegurou a vaga na próxima fase. Após o resultado positivo, o treinador garantiu que o elenco colorado tem condições de vencer a Copa do Brasil.