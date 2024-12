A coletiva de Renato Portaluppi

O Grêmio ficou no quase mais uma vez no Brasileirão. Na noite desta quarta (4), no Barradão, o Tricolor empatou em 1 a 1 com o Vitória e perdeu a chance de seguir sonhando com a Libertadores. João Pedro abriu o placar para o Tricolor, mas Alerrandro deixou tudo igual em Salvador. Com 45 pontos, e em 12º lugar, resta uma última chance de encerrar o ano de 2024 com boas notícias. Agora resta garantir a vaga na Copa Sul-Americana, que ainda pode ser confirmada nesta rodada se o Athletico-PR não vencer o Bragantino em Curitiba nesta quinta (5), às 20h.