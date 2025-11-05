A COLETIVA DE MANO MENEZES APÓS DERROTA NA ARENA | GRÊMIO 0x1 CRUZEIRO | 05/11/2025

Mesmo dentro de casa, o Grêmio foi derrotado pelo Cruzeiro pela 32ª rodada do Brasileirão. Dentro de campo, a equipe treinada por Mano Menezes até tentou, mas perdeu por 1 a 0, com um gol de Fabrício Bruno, que marcou de cabeça, na primeira etapa. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico reconheceu que o time teve uma boa atuação e criou chances para buscar o empate. Entretanto, como o gol sofrido partiu de uma bola parada, ele avalia que houve um erro individual na marcação.