Em jogo de duas expulsões do Sportivo Luqueño e pênalti perdido, o Grêmio venceu o Sportivo Luqueño. No entanto, o clima não foi dos melhores em uma Arena gelada, com protestos da torcida ao término da partida. Vem conferir a narração do gol salvador de Riquelme na voz de Gustavo Manhago.