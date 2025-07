Campeonato diferente, mesma produção. Depois da goleada de domingo para o Cruzeiro no Brasileirão, a pancada desta quarta-feira foi pela Copa Sul-Americana. No Peru, pela partida de ida dos playoffs pelas oitavas de final, o Grêmio foi dominado pelo Alianza Lima e traz para a decisão em Porto Alegre uma desvantagem de 2 a 0 no placar.