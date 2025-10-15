99 e Uber: instabilidade e mudanças nas regras afetam motoristas e usuários

O aplicativo 99 enfrenta instabilidade na manhã desta quarta-feira (15). De acordo com o relato de usuários no site de monitoramento Downdetector, os problemas começaram por volta das 8h. Além disso, a mudança nos requisitos para veículos usados em corridas, anunciada nesta terça-feira (14) pela Uber, pegou motoristas parceiros de surpresa e gerou críticas. A novidade afeta as principais modalidades de corridas, em especial a Comfort e Black, consideradas de nível premium.