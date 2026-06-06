60+: Quase metade dos casos de demência na velhice poderiam ser evitados; saiba como

Estima-se que quase metade dos casos de demência no mundo poderiam ser evitados ou adiados ao controlar uma série de fatores de risco ao longo da vida, conforme relatório de 2024 da The Lancet, uma das publicações científicas mais renomadas do mundo. Segundo o documento, 45% dos casos poderiam ser prevenidos por meio de mudanças no estilo de vida, da infância à terceira idade. O assunto foi abordado nesta semana em Porto Alegre em oficina da Brain Week, que trouxe neurocientistas de diferentes países para levar dicas e reflexões à população. Um dos destaques foi a atividade “Guia Prático para o Envelhecimento Saudável e Manutenção da Memória”. Na ocasião, especialistas explicaram o que pode ser feito para prevenir doenças neurodegenerativas e como manter o cérebro funcionando depois dos 60 anos. Confira no vídeo as dicas.