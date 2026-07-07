5 lugares fora do óbvio para conhecer na Serra Gaúcha

SERRA GAÚCHA ⛰️❄️ Só em 2025, a cidade de Gramado – referência da região – recebeu cerca de 7,9 milhões de visitantes. Para quem quer curtir as férias de inverno ou mesmo só está de passagem, as opções são muitas. Mas há quem prefira fugir das multidões e viver uma aventura diferente. Por isso, Zero Hora preparou uma seleção de destinos fora do óbvio.