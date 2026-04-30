25 anos da festa Balonê e os bastidores da noite porto-alegrense, com Taís Scherer | Paralelas

Criada no início dos anos 2000, a Balonê atravessou gerações e se tornou um dos maiores símbolos da noite de Porto Alegre. No episódio de hoje do Paralelas, Taís Scherer revisita os 25 anos da festa, relembra histórias improváveis, encontros icônicos e os desafios de manter um projeto cultural vivo por tanto tempo. DJ, produtora e uma das mulheres precursoras da discotecagem na capital, Taís fala sobre música, pertencimento, maternidade tardia, protagonismo feminino e as transformações da noite e da cidade.