“100 Anos à Frente”, a trajetória de Maurício Sirotsky Sobrinho

Como parte das comemorações pelo centenário de nascimento de Maurício Sirotsky Sobrinho, celebrado na última quinta-feira (5), foi lançado o documentário 100 Anos à Frente, que narra a trajetória do fundador do Grupo RBS.

O filme retrata diferentes facetas de Maurício: o apresentador que levava grandes atrações para auditórios lotados, o homem de muitas ideias e com profunda conexão com as pessoas e o empresário visionário que antecipava tendências.

A realização é do diretor Rene Goya Filho, que assina o roteiro com Marcelo Pires e Tulio Milman. A pré-estreia do documentário foi realizada em evento para convidados em comemoração ao centenário de Maurício Sirotsky Sobrinho, na última quinta-feira. 100 Anos à Frente teve estreia oficial neste sábado (7), na RBS TV, e está disponível no Youtube de GZH e em Globoplay.