1 ANO DEPOIS: Como está a proibição dos celulares nas escolas? | Gaúcha+

A repórter Sofia Lungui relata os avanços e barreira resultantes do decreto que proíbe os alunos de utilizar smartphones dentro da sala de aula e nas dependências da escola, 1 ano após a implementação da norma.
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