Trânsito

Congestionamento
Notícia

Vento danifica placa de sinalização da freeway e duas faixas são bloqueadas 

CCR Via Sul interditou parte da rodovia devido ao risco de queda por volta das 6h. Ponto foi liberado às 10h

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Leandro Rodrigues

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS