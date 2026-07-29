Vento danifica placa de sinalização da freeway e duas faixas são bloqueadas 

Placa na freeway corre risco de cair. Leandro Rodrigues / Grupo RBS

Quem precisava chegar a Porto Alegre na manhã desta quarta-feira (29) pela freeway encontrou mais congestionamento do que o habitual.

Duas pistas foram bloqueadas por volta das 6h, próximo ao cruzamento com a BR-116.

Uma placa de sinalização da rodovia foi danificada pelo vento e corre risco de cair. Em razão disso, a CCR Via Sul, concessionária que administra a rodovia, bloqueou as duas faixas da esquerda. A situação foi normalizada por volta das 10h.

Com o estreitamento, o trânsito ficou mais lento na região, chegando a ter oito quilômetros de congestionamento por volta das 8h, já na altura o acesso a Avenida Papa João XXIII, em Cachoeirinha, para quem seguia no sentido litoral-Capital.

Para escapar da tranqueira, o mais indicado aos motoristas é entrar em Porto Alegre pela Avenida Assis Brasil.