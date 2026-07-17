Três acidentes iguais em 15 dias no mesmo ponto da Protásio Alves intrigam motoristas; entenda o motivo

Três acidentes praticamente iguais, no mesmo lugar, na mesma faixa de horário e em um intervalo de apenas 15 dias: os carros subiram a mureta que divide a pista do corredor de ônibus da Avenida Protásio Alves, em Porto Alegre.

Os acidentes aconteceram na mesma mureta localizada em frente à rua Dona Leonor, no sentido bairro-Centro, com veículos que tentavam acessar a Protásio vindos da Rua João Guimarães, no bairro Santa Cecília.

Primeiros acidentes aconteceram em 23 e 24 de junho. No dia 7 de julho, cena voltou a se repetir na Protásio Alves. Flávia Maoli (Arquivo pessoal),Jaderson Martiniano (Arquivo pessoal) e Ian Tambara / Agência RBS

O primeiro foi registrado no dia 23 de junho, por volta das 17h quando uma caminhonete Ecosport ficou com as rodas da lateral esquerda “penduradas” na mureta. Depois, no dia seguinte e na mesma faixa de horário, foi a vez de uma Renegade ficar de maneira idêntica.

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Por fim, mais recentemente, no dia 7, uma Tracker também subiu na mesma mureta, só que com as rodas do lado direito suspensas, ficando parada dentro do corredor de ônibus.

Com características semelhantes, os motoristas envolvidos nos episódios também relatam um “inimigo” em comum: o sol.

Diferentes motoristas relataram terem sido atrapalhados no momento em que as três faixas da João Guimarães se afunilam em duas para se unirem à Protásio.

O motorista da Renegade, Jeferson Martiniano, conta em detalhes o seu acidente:

— Foi no dia do jogo do Brasil, naquela quarta-feira (24). Eu estava saindo ali da João Guimarães. Trânsito estava parado, todo mundo querendo ir pra casa ver o jogo. E aí, quando eu estava dobrando à esquerda em direção ao centro, uma senhora virou comigo junto. Ali estreita em duas pistas, só que em vez dela ficar na direita dela, ela veio para a minha (faixa), na esquerda, onde eu estava. E eu não fiz nenhum movimento brusco, eu só fiz aquela “tiradinha” para não encostar nela, mas foi o suficiente para eu adentrar o corredor do ônibus. Quando eu olhei para frente, o sol bateu direto no rosto. Foi um milésimo de segundo. Eu baixei a viseira e já tinha subido na mureta. Então não deu tempo nem de olhar pra frente, porque ela ficou invisível. E eu estava muito devagar, o pessoal até não acreditou.

Na última semana, o motorista da Tracker, que não quis se identificar, também apontou os mesmos fatores à reportagem:

— Estava um sol muito forte bem na hora que passei por aqui. O trânsito afunila neste ponto e não consegui voltar (para a pista normal).

Motoristas deram o mesmo motivo para o acidente: foram cegados pelo sol e não viram a mureta do corredor. Jaderson Martiniano / Arquivo pessoal

Questionada sobre as coincidências nos três recentes casos, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) se manifestou por meio de nota.

Conforme o órgão, “a sinalização viária existente no local é compatível com as características da via e orienta a circulação dos veículos.” Além disso, disse que a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana deve reforçar as orientações do trecho e prevê "a pintura das extremidades das muretas na cor amarela, como já ocorre em outros pontos da cidade, para ampliar sua visibilidade”.

A mureta, que funciona como uma divisória para a pista comum e o corredor de ônibus, não é recente. Está instalada nesta região da Protásio Alves desde 1982.

Teste prático

Para tirar a dúvida sobre a situação da visibilidade no local na faixa de horário em que os motoristas se acidentaram e relataram o problema da luz do sol, a unidade móvel da Gaúcha circulou pelo local, por volta das 17h, horário dos acidentes, na terça-feira (14). Foi possível constatar que a luminosidade atinge, de fato, a visão dos motoristas que trafegam pelo trecho no sentido bairro-Centro no local naquele horário.

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Embora a nota oficial foque nas melhorias de sinalização, técnicos da EPTC ouvidos reservadamente pela reportagem ponderam que o fator humano também é determinante nesse trecho. A avaliação interna é de que o sol atua como um agravante, mas que a distração ou a falta de atenção redobrada no ponto de afunilamento são decisivas para a ocorrência dos acidentes.

A nota conclui que “a equipe técnica da EPTC está reavaliando a sinalização implantada para verificar se há necessidade de manutenção”.

Leia abaixo a íntegra de resposta da EPTC:

"A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa que foram registradas ocorrências de veículos que subiram na mureta de segregação do corredor de ônibus no cruzamento da avenida Protásio Alves com a rua Dona Leonor nos dias 23/06, 24/06 e 07/07.

A sinalização viária existente no local é compatível com as características da via e orienta a circulação dos veículos. Além disso, está prevista, pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, a pintura das extremidades das muretas na cor amarela, como já ocorre em outros pontos da cidade, para ampliar sua visibilidade.

Ainda assim, a equipe técnica da EPTC está reavaliando a sinalização implantada para verificar se há necessidade de manutenção.