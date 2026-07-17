Trânsito

Enigma no trânsito
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Três acidentes iguais em 15 dias no mesmo ponto da Protásio Alves intrigam motoristas; entenda o motivo

Carros subiram a mureta que separa as faixas do corredor do ônibus no mesmo local, no bairro Santa Cecília

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Ian Tâmbara

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