Sobe para quatro o número de mortos em acidente de ônibus no oeste de Santa Catarina

Coletivo saiu da pista e caiu em um barranco na SC-492. Lucas Lôndero / Portal Peperi/Divulgação

Subiu para quatro o número de mortos após o acidente de ônibus no oeste de Santa Catarina, que aconteceu na madrugada de quarta-feira (15). O coletivo, que partiu de Gramado com destino ao Paraguai, saiu da pista e tombou em um barranco na SC-492, rodovia que liga os municípios de Maravilha e São Miguel da Boa Vista, por volta da meia-noite.

O Corpo de Bombeiros havia confirmado os óbitos de Nelida del Rosario Peralta de Rojas, Blanca Chamorro Resquín e Guadalupe Garcete Chamorro. Nesta quinta-feira (16), atestou a morte de outra mulher, que estava internada em São Miguel do Oeste. No total, 67 pessoas estavam no ônibus.

As vítimas do acidente foram encaminhadas para hospitais da região, segundo apuração do g1. Ao todo, 35 pessoas foram conduzidas ao Hospital São José de Maravilha, quatro para o Hospital de Romelândia e uma ao Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, em São Miguel do Oeste. As outras vítimas foram levadas à Casa de Apoio vinculada ao Hospital São José de Maravilha.

O acidente

Segundo informações da Polícia Militar, o motorista perdeu o controle do veículo em uma curva antes de o ônibus capotar na ribanceira. Os passageiros seriam todos paraguaios e integravam a Academia de Danças Bethania, que participou do Winter in Dance 2026, realizado em Canela, na serra gaúcha. Após o evento, o grupo retornava para Villa Rica, no país vizinho.

Mensagem nas redes sociais

Antes da viagem, a Academia publicou nas redes sociais uma mensagem de despedida do Brasil e celebrou as conquistas obtidas na competição.

"Nos despedimos do Brasil de coração cheio e premiação máxima em nossas mãos! Voltamos para casa com o orgulho do primeiro lugar, mas nossa maior satisfação é ter descoberto a magia de Gramado, o calor do seu povo e a coragem de compartilhar como a grande família que somos na Academia de Danças Bethania.

Este sonho realizado é o resultado do esforço dos nossos talentosos alunos, do apoio incondicional dos pais, da entrega dos professores e de cada pessoa que confiou em nós. Obrigado infinito a todos e, acima de tudo, agradecer a Deus por nos guiar em cada passo!", diz o texto da publicação nos stories.

Em nota, as prefeituras de Gramado e Canela lamentaram o acidente e manifestaram apoio aos familiares e amigos das vítimas (veja a nota na íntegra abaixo).

Nota da Prefeitura de Gramado:

"A Prefeitura de Gramado manifesta seu mais profundo pesar pelo trágico acidente ocorrido na SC-492, envolvendo o ônibus de turismo que transportava cidadãos paraguaios de volta ao seu país.

É com imensa tristeza que recebemos a notícia desta fatalidade com nossos queridos visitantes, que resultou em três vítimas fatais e deixou diversos passageiros feridos.

Neste momento de dor imensurável, a Administração Municipal e a comunidade gramadense expressam suas sinceras condolências aos familiares e amigos, desejando força e conforto aos corações enlutados.

Da mesma forma, unimos nossas preces e pensamentos positivos pelo pronto restabelecimento e plena recuperação de todos os feridos."

Nota da Prefeitura de Canela:

"A Prefeitura de Canela manifesta profundo pesar pelo trágico acidente envolvendo a delegação da Academia de Danças Bethania, do Paraguai, ocorrido nesta quarta-feira, 15, em Santa Catarina, durante o retorno da viagem após participação em um evento de dança no município e região.

Os integrantes da delegação estiveram em Canela e Gramado, onde, além de participarem do evento, visitaram pontos turísticos das duas cidades.