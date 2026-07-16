Trânsito

Partiu de Gramado
Notícia

Sobe para quatro o número de mortos em acidente de ônibus no oeste de Santa Catarina

Veículo levava 67 passageiros e caiu em ribanceira após o motorista ter perdido o controle em uma curva

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