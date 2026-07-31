Rachadura se agrava, e ponte entre Muçum e Encantado segue sem previsão de liberação

Rachadura foi identificada em um dos pilares da ponte na semana passada. EGR / Divulgação

Bloqueada totalmente há quase uma semana, a ponte da RS-129 sobre o Rio Guaporé, entre Muçum e Encantado, no Vale do Taquari, precisará ter um de seus pilares reconstruídos e segue sem previsão de liberação. A avaliação provém de uma nota técnica da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) divulgada nesta quinta-feira (30).

Uma rachadura foi identificada em um dos pilares da ponte na semana passada, em meio às enchentes da região, após o nível do Rio Guaporé baixar. Desde então, o trânsito não está permitido no local.

Segundo a nota técnica, engenheiros da EGR identificaram que o dano inicial na estrutura se agravou. Por isso, o pilar precisará ser reconstruído.

Ao mesmo tempo, a empresa estuda a instalação de escoras metálicas na ponte para garantir a estabilidade da estrutura. Só então pode ser avaliada a possibilidade de uma liberação controlada do tráfego de veículos leves e pedestres. No entanto, ainda não há previsão para isso.

Rota alternativa

Enquanto o trânsito permanece bloqueado no local, a única rota alternativa que liga Muçum a Encantado é a Ponte Brochado da Rocha.

A travessia fica em Roca Sales. Para chegar até lá, é preciso seguir por uma estrada rural, com trecho sem pavimento. A EGR se comprometeu a realizar manutenção preventiva na via enquanto as obras estiverem em andamento.



