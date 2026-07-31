Trânsito

Bloqueio total
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Rachadura se agrava, e ponte entre Muçum e Encantado segue sem previsão de liberação

Estrutura sofreu dano em pilar durante cheia do Rio Guaporé na última semana

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Ian Tâmbara

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