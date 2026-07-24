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Rachadura em pilar de ponte bloqueia rodovia entre Muçum e Encantado

ERS-129 segue interditada e reparo emergencial deve durar 30 dias

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Bianca Mallmann

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