Rachadura em pilar de ponte bloqueia rodovia entre Muçum e Encantado

A rodovia ERS-129, entre os municípios de Muçum e Encantado, no Vale do Taquari, foi bloqueada nesta sexta-feira (24) devido a uma rachadura em um dos pilares da ponte.

A trinca foi identificada depois que o nível do Rio Taquari, que inundava o local, baixou.

Segundo o diretor-presidente da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), Luís Fernando Pereira Vanacôr, será contratada uma obra, com prazo estimado de 30 dias, para a recuperação da estrutura.

Enquanto isso, o trânsito permanece bloqueado. Como rota alternativa, a orientação é acessar Roca Sales e fazer a travessia para Muçum pela Ponte Brochado da Rocha.