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Ônibus voltam a circular em São Leopoldo após fim da greve dos rodoviários

Conforme o acordo aprovado, os trabalhadores terão reajuste salarial de 2% a partir de junho, com complementação para 4,5% em novembro

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Airton Lemos

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