Ônibus voltam a circular em São Leopoldo após fim da greve dos rodoviários

Paralização afetou o transporte coletivo de São Leopoldo desde o início da semana. Kathlyn Moreira / Agência RBS

Os ônibus voltam a circular normalmente em São Leopoldo nesta quarta-feira (15), após o encerramento da greve dos rodoviários durante assembleia realizada na noite desta terça-feira (14). A categoria aprovou a proposta apresentada pelas empresas de transporte coletivo, colocando fim à paralisação.

Com a decisão, a operação será retomada com 100% das tabelas de horários e dos postos de trabalho preenchidos. A convenção coletiva da categoria também foi renovada.

Conforme o acordo aprovado, os trabalhadores terão reajuste salarial de 2% a partir de junho, com complementação para 4,5% em novembro. O vale-alimentação terá o mesmo índice de reajuste: 2% inicialmente e complementação para 4,5% no fim do ano.

O entendimento também prevê a renovação das demais cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho e o abono integral dos dias de greve, garantindo que os trabalhadores não terão desconto salarial em razão da paralisação.