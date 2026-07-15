Ônibus que saiu de Gramado tomba com 67 pessoas e deixa três mortos no oeste de SC

Um acidente envolvendo um ônibus de turismo que havia partido de Gramado com destino ao Paraguai deixou ao menos três mortos e dezenas de feridos na madrugada desta quarta-feira (15) no oeste de Santa Catarina. O coletivo saiu da pista e tombou em um barranco na SC-492, rodovia que liga os municípios de Maravilha e São Miguel da Boa Vista, por volta da meia-noite.

O Corpo de Bombeiros foi acionado à 0h38min. A corporação confirmou o óbito de duas mulheres e de uma criança no tombamento, mas as identidades das vítimas ainda não foram reveladas.

Apurações preliminares indicam que o motorista perdeu o controle do veículo em uma curva antes de o ônibus capotar na ribanceira. Os passageiros seriam todos paraguaios e integravam a Academia de Dança Bethânia, que participou do Winter in Dance 2026, realizado em Canela, na serra saúcha. Após o evento, o grupo retornava para Villa Rica, no país vizinho.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o ônibus transportava 67 pessoas. Do total, pelo menos 40 pessoas foram encaminhadas a três hospitais da região. Os demais passageiros foram levados à Casa de Apoio vinculada ao Hospital São José de Maravilha.

A Polícia Militar de Santa Catarina informa que o veículo será retirado do local ao longo do dia. Participaram do atendimento guarnições dos municípios de São Miguel da Boa Vista, Romelandia, Tigrinhos, Santa Terezinha do Progresso e Maravilha, além de equipes do Corpo de Bombeiros e secretarias de Saúde de vários municípios.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.

Mensagem nas redes sociais

Antes da viagem, a Academia publicou nas redes sociais uma mensagem de despedida do Brasil e celebrou as conquistas obtidas na competição.

"Nos despedimos do Brasil de coração cheio e premiação máxima em nossas mãos! Voltamos para casa com o orgulho do primeiro lugar, mas nossa maior satisfação é ter descoberto a magia de Gramado, o calor do seu povo e a coragem de compartilhar como a grande família que somos na Academia de Danças Bethania.

Este sonho realizado é o resultado do esforço dos nossos talentosos alunos, do apoio incondicional dos pais, da entrega dos professores e de cada pessoa que confiou em nós. Obrigado infinito a todos e, acima de tudo, agradecer a Deus por nos guiar em cada passo!", diz o texto da publicação nos stories.

Em nota, as prefeituras de Gramado e Canela lamentaram o acidente e manifestaram apoio aos familiares e amigos das vítimas (veja a nota na íntegra abaixo).

Confira a nota da Prefeitura de Gramado

"A Prefeitura de Gramado manifesta seu mais profundo pesar pelo trágico acidente ocorrido na SC-492, envolvendo o ônibus de turismo que transportava cidadãos paraguaios de volta ao seu país.

É com imensa tristeza que recebemos a notícia desta fatalidade com nossos queridos visitantes, que resultou em três vítimas fatais e deixou diversos passageiros feridos.

Neste momento de dor imensurável, a Administração Municipal e a comunidade gramadense expressam suas sinceras condolências aos familiares e amigos, desejando força e conforto aos corações enlutados.

Da mesma forma, unimos nossas preces e pensamentos positivos pelo pronto restabelecimento e plena recuperação de todos os feridos."

Confira a nota da Prefeitura de Canela

"A Prefeitura de Canela manifesta profundo pesar pelo trágico acidente envolvendo a delegação da Academia de Danças Bethania, do Paraguai, ocorrido nesta quarta-feira, 15, em Santa Catarina, durante o retorno da viagem após participação em um evento de dança no município e região.

Os integrantes da delegação estiveram em Canela e Gramado, onde, além de participarem do evento, visitaram pontos turísticos das duas cidades.