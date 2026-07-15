Trânsito

Indo ao Paraguai
Notícia

Ônibus que saiu de Gramado tomba com 67 pessoas e deixa três mortos no oeste de SC

Coletivo saiu da pista e caiu em um barranco na SC-492

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS