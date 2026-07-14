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Notícia

Ônibus circulam parcialmente em São Leopoldo nesta terça-feira após rodoviários manterem greve

Determinação do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) obriga a operação de 50% das linhas nos horários de pico após a categoria decidir manter a paralisação

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Airton Lemos

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