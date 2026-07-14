Ônibus circulam parcialmente em São Leopoldo nesta terça-feira após rodoviários manterem greve

Paradas amanheceram vazias na região central de São Leopoldo. Kathlyn Moreira / Agência RBS

Quem utiliza o transporte coletivo em São Leopoldo encontrará a circulação parcial de ônibus nesta terça-feira (14). Após os rodoviários decidirem manter a greve em assembleia realizada na noite de segunda-feira (13), entra em vigor a determinação do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS), que obriga a operação de 50% das linhas nos horários de pico, das 6h às 9h e das 16h30 às 19h30.

A decisão da categoria foi tomada após a rejeição da nova proposta apresentada pelas empresas durante audiência de conciliação realizada na tarde de segunda-feira no TRT. Como não houve acordo, o desembargador Cláudio Antônio Cassou Barbosa determinou a manutenção da operação mínima do serviço essencial nos períodos de maior demanda.

A proposta do setor patronal previa reajuste salarial de 2% retroativo a junho, com complementação para 4,5% em novembro. No vale-alimentação, as empresas ofereceram reajuste de 2% em junho e mais 2,5% em agosto. Também propuseram abonar o dia de greve, sem desconto nos salários dos trabalhadores.

Os rodoviários rejeitaram a oferta por entenderem que ela mantém o parcelamento da reposição inflacionária. A categoria reivindica a recomposição integral da inflação, estimada em 4,42%, além de ganho real de 10%, reajuste de 20% no vale-alimentação, pagamento do benefício durante as férias e o descongelamento do quinquênio.

Durante a audiência, as empresas alegaram que o sistema enfrenta uma defasagem tarifária de cerca de 25%. Já a Prefeitura de São Leopoldo informou que acompanha as negociações, mas afirmou não ter condições de assumir novos compromissos financeiros nem conceder subsídios às empresas neste momento. O município também destacou que o contrato do transporte coletivo está em processo de renovação e vence em agosto.

Leia Mais Dezessete novos ônibus vão integrar a frota do transporte coletivo de Caxias do Sul a partir desta segunda-feira

A greve começou na segunda-feira e envolve cerca de 200 trabalhadores do transporte urbano de São Leopoldo.

O que diz a prefeitura