Obra altera trânsito na ponte sobre o Rio Jacuí, entre Porto Alegre e Eldorado do Sul, até o fim do ano; entenda

Os motoristas que passaram pela BR-290 nesta segunda-feira (27) encontraram uma nova sinalização nas proximidades da ponte sobre o Rio Jacuí, entre Porto Alegre e Eldorado do Sul. O motivo é uma nova obra que vai impactar na velocidade máxima da rodovia neste trecho, reduzida de 80km/h para 60km/h.

As placas instaladas nesta segunda indicam o início de uma intervenção pouco convencional: a montagem de um andaime suspenso de 900 metros de extensão, fixado na parte de cima da estrutura da ponte, na região da Ilha das Flores.

O trabalho é de responsabilidade da Sulgás. O objetivo é a instalação de um duto de gás natural que corre ao longo da ponte. Não será necessário realizar bloqueios de faixas da rodovia.

Nesta semana, as equipes trabalham apenas na sinalização. A execução, de fato, está prevista para começar na primeira semana de agosto e deve seguir até o final do ano. O investimento é de R$ 5 milhões. A obra integra o programa de manutenção preventiva da companhia.

Estrutura em "balanço"

Conforme a Sulgás, o andamento da obra será dado em um sistema de "balanço" ao longo de toda a extensão da ponte. Desse modo, as equipes vão acessar o duto somente por uma pequena área do acostamento.

Além da estrutura suspensa, a operação prevê escadas de acesso nas duas extremidades da ponte, rotas de emergência e reforço da sinalização viária.