Trânsito

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Obra altera trânsito na ponte sobre o Rio Jacuí, entre Porto Alegre e Eldorado do Sul, até o fim do ano; entenda

Sinalização de trecho da rodovia começou nesta segunda-feira (27); execução do serviço deve ter início em agosto

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Ian Tâmbara

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