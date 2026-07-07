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Motociclista morre em colisão frontal com carro na RS-409, em Santa Cruz do Sul

Identidade da vítima não foi divulgada. Acidente ocorreu na noite de segunda-feira

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Gustavo Gossen

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