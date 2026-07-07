Motociclista morre em colisão frontal com carro na RS-409, em Santa Cruz do Sul

Um homem de 26 anos morreu em acidente na RS-409, em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, na noite de segunda-feira (6). De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, a moto que ele conduzia bateu de frente com um Celta, no km 11 da rodovia.

O motociclista chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu antes de chegar ao hospital. O nome dele ainda não foi divulgado.

A condutora do carro, uma mulher de 52 anos, relatou aos policiais que trafegava no sentindo Santa Cruz-Vera Cruz quando foi surpreendida pela motocicleta. Segundo ela, a moto seguia no sentido contrário e invadiu a pista.