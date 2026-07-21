Jovem morre em acidente na BR-290, entre Porto Alegre e Cachoeirinha

Um homem de 20 anos morreu em acidente na BR-290, entre Porto Alegre e Cachoeirinha, na noite desta segunda-feira (20). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele era motorista de um Fiat Punto, que bateu na traseira de um caminhão.

O acidente aconteceu por volta das 20h57min, no trecho do km 84, próxima da Avenida Assis Brasil, no sentido Litoral-Capital.

A identidade do jovem não foi divulgada. Segundo a PRF, ele morreu no local do acidente. O condutor do caminhão não ficou ferido.

A faixa da direita e o acostamento da BR-290 ficaram bloqueadas até 1h05min desta terça-feira. Apesar disso, não houve registro de congestionamento no trecho.