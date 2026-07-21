Trânsito

Freeway
Notícia

Jovem morre em acidente na BR-290, entre Porto Alegre e Cachoeirinha

Vítima conduzia carro que colidiu com caminhão, segundo a PRF

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Airton Lemos

Enviar email

Lucas de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS