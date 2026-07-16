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Proprietários de mais de 372 mil veículos com IPVA em atraso podem ser inscritos em dívida ativa a partir de sábado no RS

Prazo para regularizar o pagamento termina nesta sexta-feira 

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