Proprietários de mais de 372 mil veículos com IPVA em atraso podem ser inscritos em dívida ativa a partir de sábado no RS

Há cerca de 572 mil veículos com o imposto em atraso no Estado, segundo a Secretaria da Fazenda. Lívia Stumpf / Agencia RBS

Proprietários de mais de 372 mil veículos com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em atraso podem ser inscritos em dívida ativa a partir deste sábado (18) no Rio Grande do Sul. O prazo para regularizar o pagamento termina nesta sexta-feira (17).

De acordo com dados atualizados pela Secretaria da Fazenda na manhã desta quinta-feira (16), há cerca de 572 mil veículos com o imposto em atraso no Estado. Destes, 372.076 podem ser inscritos em dívida ativa a partir de sábado.

O valor em aberto soma R$ 569,8 milhões no Rio Grande do Sul. Além da inscrição em dívida ativa, o devedor que não regularizar o pagamento estará sujeito a um acréscimo de 5% sobre o valor da dívida e a uma multa de 0,334% ao dia, limitada a 20%.