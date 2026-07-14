Trânsito

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Identificadas as vítimas do acidente entre caminhão e ônibus na RS-287, em Santa Cruz do Sul

Colisão entre os veículos ocorreu na manhã desta terça-feira 

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