Identificadas as vítimas do acidente entre caminhão e ônibus na RS-287, em Santa Cruz do Sul

Ônibus levando 18 trabalhadores colidiu com caminhão na RS-287, em Santa Cruz do Sul. RBS TV / Reprodução

As duas pessoas que morreram em um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão na RS-287, em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, foram identificadas como Marli da Silva Peres, 55 anos, e Charlise Soares Sturk, 29 anos.

Segundo a Polícia Civil, as vítimas moravam em Butiá, mas nenhuma das duas nasceu no município. Charlise era natural de Dom Feliciano, e Marli, de Arroio dos Ratos.

A colisão frontal ocorreu entre os km 95 e 96 da rodovia e deixou, além das duas mortes, pelo menos sete pessoas feridas no começo da manhã desta terça-feira (14). Elas tiveram lesões leves e foram encaminhadas ao Hospital Santa Cruz, com previsão de que todas recebam alta ao longo do dia.

O ônibus envolvido na colisão transportava 18 trabalhadores da da Alliance One, uma fumageira de Venâncio Aires. A empresa confirmou a informação e disse estar concentrada no apoio às vítimas e às famílias, colaborando integralmente e em contato com os órgãos competentes.

O ônibus envolvido na colisão transportava 18 trabalhadores da Alliance One, uma fumageira de Venâncio Aires. A empresa confirmou a informação e afirmou que está concentrando esforços no apoio às vítimas e às famílias, além de colaborar integralmente com as autoridades e manter contato com os órgãos competentes.