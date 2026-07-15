Trânsito

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Notícia

Homem morre após bater carro contra poste em frente a shopping de Porto Alegre 

A vítima, identificada como Eduardo Sanches, conduzia um Honda WR-V

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Ian Tâmbara

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