Homem morre após bater carro contra poste em frente a shopping de Porto Alegre 

Área foi isolada para o trabalho da perícia. Ian Tâmbara / Grupo RBS

Um homem, de 61 anos, morreu em um acidente de trânsito, nesta terça-feira (15). Ele colidiu contra um poste na Avenida João Wallig, em frente ao Shopping Bourbon Country, no bairro Passo d'Areia.

A vítima, identificada como Eduardo Sanches, conduzia um Honda WR-V, com placa de Porto Alegre. Autoridades informaram à reportagem que ele teria tido um mal súbito e morreu no local.

Nenhum outro veículo se envolveu no acidente.