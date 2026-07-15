Trânsito

SC-492
Notícia

Grupo que sofreu acidente de ônibus com três mortos em Santa Catarina retornava de competição de dança em Canela

Veículo com 67 passageiros havia saído de Gramado rumo ao Paraguai e caiu em uma ribanceira entre as cidades de Maravilha e São Miguel da Boa Vista 

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Kathlyn Moreira

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Ana Júlia Griguol

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Zero Hora

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