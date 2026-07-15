Grupo que sofreu acidente de ônibus com três mortos em Santa Catarina retornava de competição de dança em Canela

Motorista teria perdido o controle numa curva, caindo em um barranco às margens da rodovia. Lucas Lôndero / Portal Peperi/Divulgação

O grupo envolvido no acidente de ônibus que matou três pessoas nesta quarta-feira (15), na SC-492, fazia parte da Academia de Danzas Bethania, uma escola de dança do Paraguai. Eles vieram ao Rio Grande do Sul para participar do Winter in Dance, evento que reuniu mais de 500 artistas, entre bailarinos, coreógrafos, professores e músicos, no Teatro Municipal de Canela, neste final de semana.

A equipe paraguaia conquistou o prêmio principal de escola destaque do festival, além da premiação de melhor bailarino revelação, 32 troféus de primeiro lugar e 13 de segundo lugar. Após o evento, o grupo retornava para Villa Rica, no país vizinho.

Segundo a Polícia Militar de Santa Catarina, o motorista perdeu o controle do ônibus em uma curva, o veículo capotou e caiu em uma ribanceira na SC-492, entre Maravilha e São Miguel da Boa Vista, no oeste catarinense.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o ônibus transportava 67 pessoas. Do total, pelo menos 40 pessoas foram encaminhadas a três hospitais da região. A corporação confirmou o óbito de duas mulheres e de uma criança no tombamento, mas as identidades das vítimas ainda não foram reveladas.

Em publicação nas redes sociais feita antes do acidente, a escola celebrou as conquistas na competição realizada na serra gaúcha.

"Nossa maior satisfação é ter descoberto a magia de Gramado, o calor do seu povo e a coragem de compartilhar como a grande família que somos. Este sonho realizado é o resultado do esforço dos nossos talentosos alunos, do apoio incondicional dos pais, da entrega dos professores e de cada pessoa que confiou em nós", diz o texto.

Em nota, as prefeituras de Gramado e Canela lamentaram o acidente e manifestaram apoio aos familiares e amigos das vítimas (veja as notas abaixo).

Confira a nota da Prefeitura de Gramado

"A Prefeitura de Gramado manifesta seu mais profundo pesar pelo trágico acidente ocorrido na SC-492, envolvendo o ônibus de turismo que transportava cidadãos paraguaios de volta ao seu país.

É com imensa tristeza que recebemos a notícia desta fatalidade com nossos queridos visitantes, que resultou em três vítimas fatais e deixou diversos passageiros feridos.

Neste momento de dor imensurável, a Administração Municipal e a comunidade gramadense expressam suas sinceras condolências aos familiares e amigos, desejando força e conforto aos corações enlutados.

Da mesma forma, unimos nossas preces e pensamentos positivos pelo pronto restabelecimento e plena recuperação de todos os feridos."

Nota da Prefeitura de Canela

"A Prefeitura de Canela manifesta profundo pesar pelo trágico acidente envolvendo a delegação da Academia de Danças Bethania, do Paraguai, ocorrido nesta quarta-feira, 15, em Santa Catarina, durante o retorno da viagem após participação em um evento de dança no município e região.

Os integrantes da delegação estiveram em Canela e Gramado, onde, além de participarem do evento, visitaram pontos turísticos das duas cidades.