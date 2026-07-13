Greve paralisa transporte público de São Leopoldo na manhã desta segunda-feira

Paradas amanheceram vazias na região central de São Leopoldo. Kathlyn Moreira / Agência RBS

Os ônibus do transporte urbano de São Leopoldo, no Vale do Sinos, não estão circulando na manhã desta segunda-feira (13). O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do município, em assembleia no fim da noite de domingo (12), decidiu entrar em greve por tempo indeterminado após recusar uma proposta de reajuste salarial feita pelas empresas do Consórcio Operacional Leopoldense.

A paralisação envolve rodoviários das empresas Viação Feitoria, Viação Leopoldense, Sete de Setembro e Viação Sinoscap. São cerca de 230 motoristas mobilizados. Segundo o sindicato, a adesão foi total.

A reportagem de Zero Hora circulou pelas ruas da cidade no início da manhã e encontrou paradas com poucas pessoas. Há apenas usuários do transporte metropolitano. Não foram vistos ônibus das linhas municipais.

A greve não afeta o transporte metropolitano, que faz o deslocamento entre cidades da Região Metropolitana e do Vale do Sinos.

Trabalhadores se reúnem em frente à garagem da Viação Feitoria. Kathlyn Moreira / Agência RBS

Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de São Leopoldo, Wilson Caetano, a greve deve ocorrer por tempo indeterminado, mas há expectativa de que, ao longo de segunda-feira, as empresas apresentem alguma proposta aos trabalhadores.

A categoria pede equiparação salarial com os motoristas de Sapucaia do Sul — com os quais há uma diferença de cerca de R$ 380, conforme Caetano. O pagamento de vale-refeição durante as férias e o descongelamento do quinquênio também estão entre as reivindicações.

De acordo com o presidente do sindicato, pouco antes da assembleia, as empresas apresentaram a alternativa de reajuste de 2% imediatamente e de 2,42% em novembro, mas a proposta foi rejeitada de forma unânime.

Sandor Alves da Silveira, secretário do sindicato dos trabalhadores do transporte rodoviário de São Leopoldo, explicou que a categoria aguarda uma proposta que atenda aos anseios dos trabalhadores. Ele estava em frente à Viação Feitoria durante a manhã.

— A gente vai permanecer em frente às garagens até o final da tarde e, à noite, a gente já tem uma assembleia agendada para as 20h — afirma.

O Consórcio Operacional São Leopoldo (Coleo) informou que ainda está em tratativas com o sindicato e a prefeitura do município. Uma reunião de mediação está prevista entre as partes no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) na tarde desta segunda-feira.

O que diz a prefeitura de São Leopoldo