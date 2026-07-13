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Greve paralisa transporte público de São Leopoldo na manhã desta segunda-feira

Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do município reivindica reajuste salarial e recusou proposta de empresas na noite de domingo

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Guilherme Milman

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Isadora Garcia

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