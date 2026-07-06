Ciclista morre atropelado na RS-287, em Venâncio Aires

Um ciclista morreu neste domingo (5) na RS-287, em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo. O acidente aconteceu por volta das 18h20min no km 65 da rodovia. A vítima era um homem de 78 anos que não teve a identidade divulgada.

Segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um caminhão e um carro trafegavam no sentido Capital–interior quando encontraram o ciclista caído na pista. Os dois veículos acabaram atingindo a bicicleta, que estava atravessada na rodovia. Ainda não foi possível determinar qual deles causou o atropelamento.