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Notícia

Ciclista morre atropelado na RS-287, em Venâncio Aires

Vítima era um idoso de 78 anos, que ainda não teve a identidade divulgada

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Rochane Carvalho

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