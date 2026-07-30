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Carro derruba poste, invade pátio de casa e deixa dois bairros de Canoas sem luz

Ao menos uma pessoa foi retirada com ferimentos de dentro do veículo

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Guilherme Milman

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