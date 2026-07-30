Carro derruba poste, invade pátio de casa e deixa dois bairros de Canoas sem luz

Um carro derrubou um poste na Rua Farroupilha, próximo da Rua Jackson de Figueiredo, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Canoas, na Região Metropolitana. Após o impacto contra a estrutura, o veículo, que ficou totalmente destruído, bateu contra o portão e o muro de uma residência e invadiu o pátio da casa. O acidente ocorreu por volta das 5h30min desta quinta-feira (30).
Conforme a Brigada Militar, uma mulher foi retirada ferida de dentro do veículo. No entanto, o morador da residência atingida pelo carro relata que outras pessoas fugiram do local do acidente antes da chegada das autoridades. A Brigada Militar procura por três homens que também estariam no veículo.
— O barulho foi muito forte, uma espécie de estrondo. Eu estava tomando café na hora (do acidente), aí eu saí, estava uma menina e outro menino. Eu comecei a gritar socorro — relata o padeiro William Oliveira Machado.
Machado contou que chegou a falar com o motorista do carro antes de os homens deixarem o local.
— Cheguei a ver o motorista, um rapaz bem jovem até, e os outros dois que estavam aqui do outro lado da rua. O motorista me disse que estava com eles e que estava tudo tranquilo. E aí eles saíram depois — afirma ele. — A gente se concentrou muito em resgatar a moça, né? Então foi nesse momento ali que todo mundo estava concentrado na moça e eles desapareceram.
Devido à queda do poste, o bairro Nossa Senhora das Graças e parte do bairro Niterói estão sem energia elétrica no momento. A RGE informou que 39 consumidores foram afetados e que uma equipe trabalha para retomar o fornecimento. Também há bloqueio no trecho do acidente.
O que diz a RGE
A CPFL RGE informa que uma equipe já foi destacada para executar os consertos no local onde houve colisão de veículo com postes de energia elétrica, em Canoas. No momento, há 39 clientes sem energia por conta do acidente. O serviço será normalizado tão logo as intervenções no local sejam finalizadas.