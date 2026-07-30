Carro derruba poste, invade pátio de casa e deixa dois bairros de Canoas sem luz

Equipe da concessionária trabalha para retomar o fornecimento de energia no local. Guilherme Milman / Grupo RBS

Um carro derrubou um poste na Rua Farroupilha, próximo da Rua Jackson de Figueiredo, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Canoas, na Região Metropolitana. Após o impacto contra a estrutura, o veículo, que ficou totalmente destruído, bateu contra o portão e o muro de uma residência e invadiu o pátio da casa. O acidente ocorreu por volta das 5h30min desta quinta-feira (30).

Conforme a Brigada Militar, uma mulher foi retirada ferida de dentro do veículo. No entanto, o morador da residência atingida pelo carro relata que outras pessoas fugiram do local do acidente antes da chegada das autoridades. A Brigada Militar procura por três homens que também estariam no veículo.

— O barulho foi muito forte, uma espécie de estrondo. Eu estava tomando café na hora (do acidente), aí eu saí, estava uma menina e outro menino. Eu comecei a gritar socorro — relata o padeiro William Oliveira Machado.

Machado contou que chegou a falar com o motorista do carro antes de os homens deixarem o local.

— Cheguei a ver o motorista, um rapaz bem jovem até, e os outros dois que estavam aqui do outro lado da rua. O motorista me disse que estava com eles e que estava tudo tranquilo. E aí eles saíram depois — afirma ele. — A gente se concentrou muito em resgatar a moça, né? Então foi nesse momento ali que todo mundo estava concentrado na moça e eles desapareceram.

Veículo foi parar no pátio da residência, em Canoas, após colidir com poste. Raí Quadros / Grupo RBS

Devido à queda do poste, o bairro Nossa Senhora das Graças e parte do bairro Niterói estão sem energia elétrica no momento. A RGE informou que 39 consumidores foram afetados e que uma equipe trabalha para retomar o fornecimento. Também há bloqueio no trecho do acidente.

O que diz a RGE