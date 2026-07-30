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Acidente na BR-290, entre Butiá e Minas do Leão, deixa um morto

A vítima foi identificada como Douglas dos Santos Leal. Ele conduzia o carro que colidiu contra uma carreta

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Ian Tâmbara

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