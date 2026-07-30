Acidente na BR-290, entre Butiá e Minas do Leão, deixa um morto

Bloqueio total da pista no km 182 durou mais de três horas. PRF / Divulgação

Um homem de 35 anos morreu em um acidente no km 182 da BR-290 nesta quinta-feira (30), no trecho entre os municípios de Butiá e Minas do Leão.

A colisão envolveu um carro Chevrolet Meriva, com placas de Butiá, e uma carreta de Minas do Leão com carga de casca de acácia. A vítima foi identificada como Douglas dos Santos Leal. Ele conduzia o automóvel.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente causou bloqueio da pista e gerou longa fila de congestionamento por mais de três horas. Às 21h20min desta quinta, a PRF informou que o trânsito começou a ser liberado.