Acidente entre ônibus e caminhão deixa dois mortos e sete feridos na RS-287, em Santa Cruz do Sul

Ônibus levando 18 trabalhadores colidiu com caminhão na RS-287, em Santa Cruz do Sul. RBS TV / Reprodução

Ao menos duas pessoas morreram e sete ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão na RS-287, em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, no começo da manhã desta terça-feira (14). A colisão frontal aconteceu entre o km 95 e o 96 da rodovia.

O coletivo envolvido na colisão transportava 18 pessoas no momento da colisão. As vítimas foram identificadas como Marli da Silva Peres, 55 anos, e Charlise Soares Sturk, 29. Os feridos tiveram lesões leves e foram encaminhados ao Hospital Santa Cruz. Há previsão de que todos recebam alta ao longo do dia.

O ônibus levava trabalhadores da Alliance One, uma fumageira de Venâncio Aires. A empresa confirmou a informação, mas ainda não passou mais detalhes. "Neste momento, a empresa está concentrada no apoio às vítimas e às famílias, colaborando integralmente e em contato com os órgãos competentes. Compartilharemos posicionamento durante o dia", informou um representante.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o trânsito foi totalmente bloqueado, o que gerou muito congestionamento no trecho. Após operar em sistema pare e siga, um sentido de cada vez, o fluxo foi totalmente liberado por volta das 9h40min.

O impacto da batida também provocou a queda de parte da carga de ração animal transportada pelo caminhão, que ficou espalhada sobre a via. As causas e a dinâmica do acidente ainda serão apuradas.