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Acidente entre ônibus e caminhão deixa dois mortos e sete feridos na RS-287, em Santa Cruz do Sul

Coletivo transportava 18 trabalhadores de uma fumageira de Venâncio Aires

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