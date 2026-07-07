Acidente com três veículos deixa um morto e dois feridos na BR-290, em Pantano Grande

Acidente aconteceu na altura do km 236 da rodovia. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um acidente envolvendo três veículos na manhã desta terça-feira (7) na BR-290, em Pantano Grande, no Vale do Rio Pardo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na altura do quilômetro 236 da rodovia. Na colisão, dois veículos pegaram fogo.

A identidade da vítima ainda não foi divulgada. Também não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas. O trânsito chegou a ficar em meia pista, mas foi liberado por volta das 8h30min.