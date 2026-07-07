Trânsito

Vale do Rio Pardo
Notícia

Acidente com três veículos deixa um morto e dois feridos na BR-290, em Pantano Grande

Causas da colisão ainda estão sendo apuradas

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Leandro Rodrigues

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