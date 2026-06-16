Viaduto que mudará ligação da BR-116 à freeway terá trânsito liberado nesta sexta-feira

Mateus Bruxel / Agencia RBS

Será liberado nesta sexta-feira (19) o trânsito no Viaduto Fronteira Oeste, que vai fazer a ligação da Avenida Zaida Jarros e a BR-116, em Porto Alegre, com a freeway, no sentido Litoral-Capital. Os motoristas já poderão acessar o local pela manhã.

Iniciada em setembro do ano passado, a obra tinha uma previsão inicial de entrega em até um ano, mas teve o prazo adiantado. Nesta semana, equipes trabalham nos últimos retoques, que incluem o asfaltamento e sinalização.

A obra custou cerca de R$ 7,5 milhões e foi elaborada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit) com intenção de eliminar o cruzamento entre quem segue para a freeway e quem ingressa na BR-116 rumo a Canoas.

Por esse motivo, a estrutura recebeu o nome de Viaduto Fronteira Oeste, pois será uma nova opção para os motoristas que saem da zona norte de Porto Alegre no caminho às pontes do Guaíba e às regiões de fronteira.

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O viaduto vai passar por cima de uma das alças já existentes no entroncamento entre as duas rodovias. Depois de passar pela elevada, o motorista seguirá o mesmo caminho que já é feito atualmente, fazendo um retorno próximo à caixa d'água da Polícia Rodoviária Federal (PRF).