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Viaduto que mudará ligação da BR-116 à freeway terá trânsito liberado nesta sexta-feira

Chamado de Viaduto Fronteira Oeste, estrutura foi construída para eliminar cruzamento entre duas alças da região

Ian Tâmbara

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